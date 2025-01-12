Bloomberg: возвращение Трампа в Белый дом может помочь Шольцу на выборах

По его сведениям, советники Мерца с тревогой ждут инаугурации Трампа 20 января и считают, что это событие станет переломным моментом и сможет изменить предвыборный расклад и придать Шольцу имидж защитника демократии. По мнению Bloomberg, Шольц в субботу на федеральном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине смог выставить себя «защитником демократических ценностей от американской риторики». Комментируя притязания Трампа на Гренландию, Шольц заявил, что, согласно западным ценностям, «границы должны быть неприкосновенными» и «ни одна страна не является задворками другой».