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Bloomberg: возвращение Трампа в Белый дом может помочь Шольцу на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Возвращение в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа может повысить шансы на переизбрание канцлера ФРГ Олафа Шольца и помешать на выборах Фридриху Мерцу — лидеру Христианско-демократического союза (ХДС), кандидату в канцлеры от блока ХДС/ХСС. Об этом в субботу пишет агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

По его сведениям, советники Мерца с тревогой ждут инаугурации Трампа 20 января и считают, что это событие станет переломным моментом и сможет изменить предвыборный расклад и придать Шольцу имидж защитника демократии. По мнению Bloomberg, Шольц в субботу на федеральном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине смог выставить себя «защитником демократических ценностей от американской риторики». Комментируя притязания Трампа на Гренландию, Шольц заявил, что, согласно западным ценностям, «границы должны быть неприкосновенными» и «ни одна страна не является задворками другой».

В то же время опасения как членов СДПГ, так и ХДС вызывает рост популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и ее сопредседателя Алис Вайдель. Как отмечается, этому способствует поддержка, которую оказывает АдГ Илон Маск. Состоявшаяся в четверг в X его онлайн-дискуссия с Вайдель «пользовалась повышенным вниманием со стороны СМИ и затмила повестку ХДС», заявили источники издания из близкого окружения Мерца.

В конце декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после вынесения в Бундестаге вотума недоверия канцлеру принял решение распустить парламент и назначил проведение досрочных выборов на 23 февраля 2025 года.

Трамп Дональд