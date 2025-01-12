«Международное сообщество притворяется, будто не видит, что происходит в Румынии, или существует прямой интерес использовать Румынию как детонатор для опасного прецедента? Никто не имеет права играть с миром и демократией!» — заявил он в интервью бывшему американскому спецназовцу Шону Райану, запись которого опубликована на сайте телеканала Digi 24.
Джеорджеску подчеркнул, что база НАТО в Констанце станет «воротами» для начала масштабного наступления на Россию и что Румыния сталкивается с риском быть втянутой в военный конфликт, который не имеет отношения к её национальным интересам. Райан же отметил, что объект может стать ключевым элементом агрессии НАТО.
Ранее стало известно о передвижении войск НАТО вблизи Калининградской области. Депутат Госдумы обратил внимание на нарастающую военную эскалацию вокруг региона. В настоящее время вблизи границ области со стороны Польши можно услышать лязганье гусеничных танков.