«Румыния как детонатор»: Крупнейшую базу НАТО в Европе назвали плацдармом для войны с РФ

Джеорджеску подчеркнул, что база НАТО в Констанце станет «воротами» для начала масштабного наступления на Россию и что Румыния сталкивается с риском быть втянутой в военный конфликт, который не имеет отношения к её национальным интересам. Райан же отметил, что объект может стать ключевым элементом агрессии НАТО.