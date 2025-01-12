На Кипре заявили о намерении присоединиться к Шенгену в этом году

«Мы решили все политические вопросы, связанные с линией прекращения огня [с непризнанной Турецкой республикой Северного Кипра], и теперь прорабатываем технические детали, необходимые для вступления», — сказал он, отметив, что Кипр наряду с Ирландией — это две последние страны ЕС, не входящие в зону Шенгена. Включение в нее будет полезно для страны в плане туризма и инвестиций, добавил он.