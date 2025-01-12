Сакс: слова Трампа об угрозе НАТО для РФ стали важнейшим признанием

Заявление избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что он понимает взгляды Российской Федерации по поводу расширения Североатлантического альянса является «важнейшим» для политики США «за многие годы», заявил профессор Джеффри Сакс.
«Это самое важное заявление из тех, которые делал он или любой другой американский лидер за много-много лет. Это ключевая правда, главное объяснение всего, что мы видели», — сказал он в интервью YouTube-каналу Duran.
Профессор Колумбийского университета подчеркнул, что в США долгое время существовало «негласное табу» на публичное обсуждение настоящих причин украинского конфликта. По его словам, его собственные материалы на данную тему неоднократно отклонялись крупными американскими изданиями.
«А Трамп сказал об этом чётко и точно. И это создаёт базу для завершения конфликта», — заявил Сакс.
Напомним, Трамп заявил, что понимает позицию РФ по поводу вступления Украины в НАТО. Он напомнил, что российская сторона долгие годы повторяла, что не приемлет связей между Киевом и альянсом. При этом в Вашингтоне утверждали, что у Украины «должно быть право» на вступление в Североатлантический альянс. Трамп добавил, что возникший из-за этого украинский конфликт обернулся «фиаско» для американской стороны.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры Москвы, Киева и западных государств шли давно, с 2014 года, но Запад только делал вид, что участвовал в них.