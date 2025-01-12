Трое мигрантов-нелегалов покинут РФ благодаря полиции Приморья

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, в результате рейда задержали троих иностранцев, которые находились в регионе с нарушением закона. Их привлекли к ответственности по части 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей наказание за незаконное пребывание на территории страны. В отношении нарушителей принято решение о выдворении из страны.