Трое мигрантов-нелегалов покинут РФ благодаря полиции Приморья

В Ханкайском округе Приморского края прошёл очередной полицейский рейд, направленный на предотвращение нарушений миграционного законодательства. Основное внимание правоохранители уделили проверке мигрантов по базам данных, чтобы выявить административные правонарушения, неоплаченные штрафы и возможную причастность к преступлениям.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, в результате рейда задержали троих иностранцев, которые находились в регионе с нарушением закона. Их привлекли к ответственности по части 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей наказание за незаконное пребывание на территории страны. В отношении нарушителей принято решение о выдворении из страны.
Кроме того, был составлен протокол на одно юридическое лицо по части 1 статьи 18.15 того же кодекса. Эта статья касается незаконного привлечения к работе иностранных граждан или лиц без гражданства. Работодателю теперь предстоит ответить за нарушение закона.