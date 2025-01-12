Депутат Нилов: РФ может прийти к четырёхдневной рабочей неделе благодаря ИИ

Российский парламентарий Ярослав Нилов выразил мнение, что в РФ со временем может быть утверждена четырёхдневная рабочая неделя, сообщает РИА Новости.
При этом он признал, что это не может коснуться всех должностей.
«Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдём. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно», — сказал депутат Госдумы в беседе с агентством.
В частности, Нилов привёл в пример врачей, которые не смогут оперировать «из дома» или же уменьшить число приёмов пациентов.
«Это сокращение кто-то должен чем-то компенсировать. Компенсировать можно либо финансами, либо технологиями. И вот я считаю, что как раз технологии и должны взять на себя эту компенсационную функцию», — заявил он.
По словам депутата, речь может идти об искусственном интеллекте.
«Когда произойдёт оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие, личное участие», — отметил он.
Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных россиян.
Также стало известно, что в ГД внесут законопроект о сокращённой рабочей неделе для женщин с детьми.