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На Западе заметили интересную деталь в пожарах в Калифорнии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X обвинил президента США Джо Байдена в уничтожении Калифорнии и Украины.

Источник: Reuters

«Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов. Демократы Байдена сократили бюджеты пожарных и аварийно-спасательных служб. Байден также передал диктатуре Украины более 175 миллиардов долларов. Теперь обе разрушены. Спасибо, Джо», — написал он.

Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Метеорологи связывают стремительное распространение огня с сухими и крайне ветреными погодными условиями.

Число погибших достигло 13. Более десяти тысяч зданий оказались уничтожены.

Байден Джо
пожары