«Ущерб от лесных пожаров в Калифорнии превысит 150 миллиардов долларов. Демократы Байдена сократили бюджеты пожарных и аварийно-спасательных служб. Байден также передал диктатуре Украины более 175 миллиардов долларов. Теперь обе разрушены. Спасибо, Джо», — написал он.
Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. Метеорологи связывают стремительное распространение огня с сухими и крайне ветреными погодными условиями.
Число погибших достигло 13. Более десяти тысяч зданий оказались уничтожены.