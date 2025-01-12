США не согласовали поездку российских дипломатов на возложение венков

11 января исполнилось 80 лет со дня гибели советских летчиков, участвовавших в проекте «Зебра». Они перегоняли из США в СССР гидросамолеты типа «Каталина». Четыре летчика погибли при взлете с реки Пасковотанк в штате Северная Каролина. Проект «Зебра» был рассекречен в 2012 году.