США не согласовали поездку российских дипломатов на возложение венков

«Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны. Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.
11 января исполнилось 80 лет со дня гибели советских летчиков, участвовавших в проекте «Зебра». Они перегоняли из США в СССР гидросамолеты типа «Каталина». Четыре летчика погибли при взлете с реки Пасковотанк в штате Северная Каролина. Проект «Зебра» был рассекречен в 2012 году.