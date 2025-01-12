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США не согласовали поездку российских дипломатов на возложение венков

Посольство России в США обвинило Вашингтон в попытках переписать историю. Утверждается, что российским дипломатам не согласовали поездку в Элизабет-Сити, чтобы возложить венки летчикам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Источник: Wesley Tingey/CC0

«Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны. Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.

11 января исполнилось 80 лет со дня гибели советских летчиков, участвовавших в проекте «Зебра». Они перегоняли из США в СССР гидросамолеты типа «Каталина». Четыре летчика погибли при взлете с реки Пасковотанк в штате Северная Каролина. Проект «Зебра» был рассекречен в 2012 году.

дипломатия