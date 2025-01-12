Фицо назвал Зеленского шантажистом и попрошайкой, который просит у Европы денег

На фоне развивающегося конфликта президент Словакии Петер Пеллегрини в середине декабря отказался от запланированной поездки в Киев, заявив, что «в этих условиях о моей поездке в Украину на данный момент не может быть и речи»: «Если мне нужно поехать туда только для того, чтобы сделать фото, и мне сказали, что ни капли нефти и газа не поедет в Словакию, то мне действительно не нужно туда ехать. Пусть никто не сердится на меня».