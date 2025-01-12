Крупнейшая партия Швейцарии обвинила министра обороны в вовлечении в НАТО

«Амхерд предпочитает решать гендерные вопросы в армии, а не заниматься ее вооружением. Она допускает, что вооружения, заказанные для Швейцарии, могут быть отправлены на Украину. Это неправильные приоритеты, госпожа Амхерд!» — говорится в публикации на сайте партии (перевод по ТАСС).
Швейцарская народная партия считает, что вовлечение в НАТО может привести к тому, что «молодые швейцарцы будут погибать за границей», а сама страна будет «втянута в иностранные конфликты». «Тот, кто так безрассудно, как федеральный советник Амхерд, подрывает швейцарский нейтралитет, который защищал нашу страну от внешних конфликтов на протяжении более двухсот лет, не понимает основ мира и процветания в Швейцарии», — говорится в публикации.
Законы Швейцарии запрещают реэкспорт вооружения в зоны конфликтов. Поэтому оружие швейцарского производства не поставлялось на Украину. В октябре Амхерд, будучи в должности президента, заявляла, что Швейцарии нужно смягчить ограничения, потому что в этом заинтересован бизнес.