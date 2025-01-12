Крупнейшая партия Швейцарии обвинила министра обороны в вовлечении в НАТО

Швейцарская народная партия считает, что вовлечение в НАТО может привести к тому, что «молодые швейцарцы будут погибать за границей», а сама страна будет «втянута в иностранные конфликты». «Тот, кто так безрассудно, как федеральный советник Амхерд, подрывает швейцарский нейтралитет, который защищал нашу страну от внешних конфликтов на протяжении более двухсот лет, не понимает основ мира и процветания в Швейцарии», — говорится в публикации.