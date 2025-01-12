В Швейцарии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира», — отметил Бидо.
При этом власти Швейцарии не собираются проявлять инициативу в проведении переговоров. Газета сообщает, что страна является всего одним вариантом из списка государств, которые могут организовать встречу политиков.
Ранее, 10 января, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что возможная встреча российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа является значимой. По словам депутата, России хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты поменяли свои взгляды относительно безопасности России, Европы и будущего НАТО.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января сообщил, что у России нет определенных условий для ведения переговоров с США.
Ранее, 7 января, избранный президент США выразил уверенность в желании Путина провести с ним переговоры по Украине.
Президент России, в свою очередь, 26 декабря заявил журналистам, что РФ намерена завершить конфликт на Украине, а не просто заморозить его.
Команда Трампа 13 декабря сообщила, что ведет с украинскими чиновниками и действующей администрацией Белого дома переговоры об урегулировании конфликта. Спецпосланник республиканца по Украине Кит Келлог тогда же допустил завершение этого кризиса в ближайшие месяцы.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.