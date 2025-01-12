В Швейцарии заявили о готовности организовать встречу Путина и Трампа

Швейцария заявила о готовности организовать встречу президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, если они об этом попросят. Об этом сообщила газета Le Temps со ссылкой на руководителя службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо.