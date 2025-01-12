Полковник Ходаренок: России необходимы ЗРК С-500 морского базирования

Есть и еще один важный момент: крайне целесообразно уничтожить БРПЛ до разведения ее боевых блоков. Так, в боевом отсеке «Трайдент II» (D5) могут размещаться до восьми боевых блоков W88 мощностью 475 килотонн или до 14 — W76 мощностью 100 килотонн. На то, чтобы сбить их после разведения, придется затратить от 16 до 28 дорогостоящих противоракет — по две в очереди на каждый боевой блок. Так никаких противоракет не напасешься. А уничтожение ракеты на активном участке траектории, сразу после старта, потребует максимум двух противоракет. Кроме того, при обстреле боевых блоков над территорией своей страны есть реальный риск радиоактивного заражения местности.