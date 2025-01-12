Полковник Ходаренок: России необходимы ЗРК С-500 морского базирования

Россия развернула первый зенитный ракетный полк, оснащенный ЗРС С-500 «Прометей», для защиты Крымского моста, сообщил американский MWM. В чем преимущества новейшей российской системы ПВО, какое развитие она может получить и как с этим связан флот — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.
Издание Military Watch Magazine сообщило, что Воздушно-космические силы РФ развернули «свой единственный полк систем ПВО большой дальности С-500 для защиты моста через Керченский пролив, соединяющего полуостров Крым с материковой Россией». По данным журнала, структурные элементы зенитной ракетной системы С-500 появились в окрестностях Керчи.
MWM отмечает, что С-500 (она же «Прометей» и 55Р6М «Триумфатор-М») — первая в мире мобильная система «земля-воздух» с противоспутниковыми и противоракетными возможностями с дальностью обнаружения средств воздушного нападения до 800 км и дальней границей зоны поражения в 600 км. Система, полагает издание, ~способна поражать цели, осуществляющие полет на гиперзвуковых скоростях~.
Журналисты MWM считают, что к середине 2020-х годов системы С-500 будут прикрывать крупные города и стратегические объекты в Арктике и Тихом океане.
Перспективы «Прометея».
И в самом деле — сейчас С-500 находится на завершающем этапе испытаний. Ее применение позволит значительно усилить противоракетную оборону Центрального промышленного района в части борьбы со средствами воздушно-космического нападения: боевыми блоками баллистических ракет наземного и морского базирования, гиперзвуковыми крылатыми ракетами и межсредными летательными аппаратами.
В ходе дальнейших работ по «Прометею» планируется создание системы ПРО для обороны как административных и военных объектов, так и военно-морских баз, расположенных в Калининградском особом районе, на Кольском полуострове, в Крыму, на Дальнем Востоке.
Вместе с тем развертывание новой системы предполагает большой объем капитального строительства: сооружение стартовых позиций, технологических сооружений, административно-хозяйственных и жилых зданий. Определенные трудности в густонаселенных районах страны могут возникнуть даже с отводом земли для размещения ЗРС С-500.
Отсюда и возникла в свое время идея: а ~не разместить ли систему 55Р6М «Триумфатор-М» на кораблях Военно-морского флота России~, что позволило бы в достаточно короткие сроки создавать группировки ПРО/ПВО на возможных театрах военных действий? Именно так в значительной степени решается эта проблема на Западе.
К примеру, страны — члены НАТО и их союзники имеют более 100 боеготовых надводных кораблей, оснащенных боевой информационной управляющей системой «Иджис» (БИУС).
Она представляет собой корабельную многофункциональную боевую систему, состоящую из сети средств освещения обстановки и средств поражения. «Иджис» способна вести борьбу со средствами воздушно-космического нападения практически во всех районах Мирового океана. Кроме того, оснащенные этой системой корабли ВМС США будут использованы в качестве корабельного компонента ЕвроПРО. В России аналогов надводным кораблям, оснащенным БИУС «Иджис», пока нет.
Эсминец в виде макета.
В 2015—2016 годах по заказу ВМФ кооперация предприятий ОПК при головной роли ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» разработала эскизный проект нового эсминца дальней морской и океанской зоны — проект 23560, опытно-конструкторскую работу «Лидер», — который и предполагалось оснастить перспективной системой С-500.
Планировалось создать надводный корабль дальней морской зоны, способный бороться не только со средствами воздушного нападения, противокорабельными ракетами, торпедами, но и с космическими аппаратами и баллистическими ракетами.
Однако дело, что называется, не пошло. По итогам рассмотрения проекта «Лидера», анализа возможностей выполнения тактико-технического задания, а также из-за незавершенности на тот момент разработки морского варианта С-500, работу над проектом остановили.
А когда стал известен полный состав «Прометея» и система начала воплощаться в металле, приобретать реальные размеры и веса, стало ясно, что перспективный эсминец просто не потянет «пятисотку» ни по водоизмещению, ни по размерам, ни по мощности главной энергетической установки корабля. ~То есть после размещения «Триумфатора» на борту «Лидера» корабль мог запросто утонуть под тяжестью ЗРС прямо у пирса~. В общем, проект эсминца отложили на неопределенный срок, и все работы в этой сфере были приостановлены.
К тому же и моряков, надо сказать, не сильно заинтересовала идея борьбы со средствами воздушно-космического нападения. «Это не свойственная для флота задача, а у нас и своих проблем хватает», — упирались адмиралы.
«Трайденту» придется не сладко.
А какие преимущества может дать российской армии наличие морской компоненты противоракетной обороны? Прямо скажем, немалые.
Включение морской компоненты ПРО в состав группировок, кроме увеличения общего потенциала, позволит обеспечить ведение разведки и перехват на активном участке стартующих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) при нахождении корабля, оснащенного ЗРС С-500, в нейтральных водах либо в портах дружественных стран, а также даст выигрыш по времени обнаружения и перехвата атакующих целей.
На практике все это будет выглядеть примерно так. Активный участок траектории американской баллистической ракеты подводных лодок UGM-133A «Трайдент II» («Трезубец Посейдона») после старта из подводного положения составляет примерно 170−190 сек. На этом этапе ракета обладает относительно невысокой скоростью и наибольшей эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР) — и именно на этом участке траектории полета ее эффективнее всего сбивать.
Есть и еще один важный момент: крайне целесообразно уничтожить БРПЛ до разведения ее боевых блоков. Так, в боевом отсеке «Трайдент II» (D5) могут размещаться до восьми боевых блоков W88 мощностью 475 килотонн или до 14 — W76 мощностью 100 килотонн. На то, чтобы сбить их после разведения, придется затратить от 16 до 28 дорогостоящих противоракет — по две в очереди на каждый боевой блок. Так никаких противоракет не напасешься. А уничтожение ракеты на активном участке траектории, сразу после старта, потребует максимум двух противоракет. Кроме того, при обстреле боевых блоков над территорией своей страны есть реальный риск радиоактивного заражения местности.
Также ~наличие морской компоненты ПРО становится все более актуальным для обеспечения национальной безопасности страны в условиях дальнейшего наращивания сил НАТО вблизи границ России, включая их непосредственное участие в вооруженном конфликте на Украине~.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),