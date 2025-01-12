Швейцария готова принять встречу Путина и Трампа. Военная операция, день 1054-й

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в попрошайничестве и шантаже в ходе его поездок по Европе. Швейцария готова принять у себя встречу главы РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, если они об этом попросят, сообщила газета Le Temps. «Газета.Ru» ведет хронику событий.