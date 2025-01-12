Акция в поддержку Лукашенко прошла в Вене

В телеграм-канале обратили внимание на то, что уставшие от европейского беспредела австрийцы в Вене провели акцию в поддержку президента Беларуси. На размещенных по всему городу плакатах австрийские патриоты написали следующее: «Австрия на стороне Александра Лукашенко».