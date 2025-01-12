Акция в поддержку Лукашенко прошла в Вене

Акция в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко прошла в Вене, информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«И австрийцы за Батьку!» — говорится в сообщении.
В телеграм-канале обратили внимание на то, что уставшие от европейского беспредела австрийцы в Вене провели акцию в поддержку президента Беларуси. На размещенных по всему городу плакатах австрийские патриоты написали следующее: «Австрия на стороне Александра Лукашенко».
Австрийцы провели акцию в поддержку Лукашенко в Вене. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
В телеграм-канале выразили мнение, что, вероятно, и остальные столицы Европейского союза на очереди. А также напомнили строки из известной песни «Майский вальс» белорусских авторов — композитора Игоря Лученка и поэта Михаила Ясеня:
«Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май!».
Напомним, что предвыборные выступления кандидатов в президенты по ТВ и радио начались в Беларуси. Мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от предвыборных выступлений по ТВ и радио.
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