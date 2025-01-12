Глава МЧС сформировал федеральный оперштаб для ликвидации ЧП в Черном море

Разлив мазута произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 10 января произошел новый разлив нефтепродуктов с кормовой базы «Волгонефти-239» — она села на мель вблизи порта Тамань. Его площадь, по данным Минтранса, составляет 2,8 тыс. кв. м. В Анапе действует режим ЧС федерального масштаба, в Севастополе — режим ЧС регионального масштаба.