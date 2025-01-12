Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МЧС сформировал федеральный оперштаб для ликвидации ЧП в Черном море

Глава МЧС Александр Куренков сформировал федеральный оперативный штаб для ликвидации последствий разлива мазута с танкеров в Черном море, сообщила пресс-служба ведомства. Штаб был создан по поручению президента Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

Куренков и члены оперштаба прибыли в Анапу, уточнили в пресс-службе. Глава МЧС будет лично контролировать работы, которые ведутся на загрязненном побережье в круглосуточном режиме. Для выработки дополнительных мер будет проведено заседание Правительственной комиссии.

Разлив мазута произошел 15 декабря после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 10 января произошел новый разлив нефтепродуктов с кормовой базы «Волгонефти-239» — она села на мель вблизи порта Тамань. Его площадь, по данным Минтранса, составляет 2,8 тыс. кв. м. В Анапе действует режим ЧС федерального масштаба, в Севастополе — режим ЧС регионального масштаба.

Президент Владимир Путин назвал крушение танкеров одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым столкнулась Россия за последние годы. Он раскритиковал работу профильных ведомств по ликвидации последствий ЧП.

МЧС
экология