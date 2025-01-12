«На Украине начинают дискутировать о выборах, вероятно, в свете жестко заявления президента России [Владимира Путина] о том, что РФ готова вести переговоры с легитимной, законной властью», — сказал он.
Кедми отметил, что президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) нелегитимен, его правление противоречит конституции и его судьба зависит от США, которые могут выбрать ему замену.
Ранее, 3 января, Зеленский заявлял, что пока не принял решение, пойдет ли на второй срок, потому что вопрос выборов не является для него целевым. Украинский лидер отметил, что выборы в стране могут состояться после завершения горячей фазы конфликта таким образом, чтобы Украина оказалась «в сильной позиции».
До этого, 11 ноября минувшего года, в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что Вашингтон рассматривает проведение на Украине в 2025 году президентских и парламентских выборов в условиях продолжения боевых действий с Россией.
6 ноября депутат рады Евгений Шевченко призвал победителя президентских выборов в США республиканца Дональда Трампа помочь провести выборы главы государства на Украине и заявил, что авторитарный диктаторский режим погубит страну. Вице-спикер рады Александр Корниенко, в свою очередь, попросил Трампа сделать максимум для переизбрания украинского парламента.
Согласно положениям украинской конституции, президентский срок Зеленского закончился 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться в марте прошлого года, но их отменили из-за введенного президентом военного положения на Украине, действующего с 24 февраля 2022 года.
Президент России Владимир Путин 17 мая заявил о том, что вопрос легитимности президента должен решаться внутри украинского государства, при этом для РФ остается важным вопрос законности нахождения политического лидера Украины на своем посту.