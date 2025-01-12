Политолог Кедми связал слухи о выборах на Украине с подготовкой к переговорам

Ранее, 3 января, Зеленский заявлял, что пока не принял решение, пойдет ли на второй срок, потому что вопрос выборов не является для него целевым. Украинский лидер отметил, что выборы в стране могут состояться после завершения горячей фазы конфликта таким образом, чтобы Украина оказалась «в сильной позиции».