В партии Мерца усомнились в победе над Шольцем на выборах из-за Трампа

Согласно последним опросам, в настоящее время лидирующие позиции сохраняет оппозиционный блок ХДС и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС). По данным института INSA, который обновляет исследование каждое воскресенье, сейчас этот блок располагает поддержкой 31% избирателей, в то время как у СДПГ, несмотря на месячный прирост в 4 п.п., всего 17%. У праворадикальной «Альтернативы для Германии» (АдГ) 20%, а «Зеленым» пророчат всего 11%. СвДП, в свою очередь, может рассчитывать на 5%, образованный в этом году левопопулистский «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — на 8%.