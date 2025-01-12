Качество не соответствует ожиданиям: глава Озерска уволил ответственную за коммунальное хозяйство

Глава Озерска Сергей Гергенрейдер уволил начальника управления капитального строительства и благоустройства. Надежда Белякова завершила работу в администрации 10 января. Об этом сообщил глава округа.
Он уточнил, что такое решение назревало давно. Надежда Белякова занимала этот пост с 2016 года.
— Качество работы управления не соответствует требованиям, которые мы все предъявляем, — написал Сергей Гергенрейдер. — Я, как глава округа, разделяю недовольство ситуацией жителей и считаю, что мы должны повышать стандарты нашей работы.
Управление капитального строительства следит в Озерске за дорогами, работой транспорта, благоустройством и озеленением, а также всей инженерной инфраструктурой.