Лукашенко одобрил важные изменения в договор о ЕАЭС, касающиеся переговоров

В пресс-службе пояснили, что документ был одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Также указано, что подготовка проекта протокола обусловлена необходимостью актуализации Договора о ЕАЭС при учете правоприменительной практики. Уточняется, что изменения затрагивают вопросы торговли, конкуренции, таможенного регулирования. Кроме того, они касаются вопросов энергетики, транспортного контроля, технических регламентов, государственных закупок.