Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил важные изменения в договор о ЕАЭС, касающиеся переговоров. Об этом информирует пресс-служба президента.
В сообщении сказано, что глава государства одобрил проект протокола, касающийся внесения изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Говорится, что соответствующий указ № 9 «О проекте международного договора» президент подписал в субботу, 11 января.
В пресс-службе пояснили, что документ был одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Также указано, что подготовка проекта протокола обусловлена необходимостью актуализации Договора о ЕАЭС при учете правоприменительной практики. Уточняется, что изменения затрагивают вопросы торговли, конкуренции, таможенного регулирования. Кроме того, они касаются вопросов энергетики, транспортного контроля, технических регламентов, государственных закупок.
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