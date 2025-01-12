В Польше рассказали, когда НАТО сможет выполнить требование Трампа

«(Достижение цели Трампа) займет еще десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель, потому что в противном случае некоторые страны продолжат спорить, действительно ли нужны дополнительные расходы», — заявил Косиняк-Камыш.
Министр национальной обороны Польши также исключил возможность отправки Польшей войск на Украину для укрепления потенциального прекращения огня.
«Когда появится мирный план, мы обсудим его, но приграничные государства — это не те, кто должен каким-либо образом появляться со своими войсками на Украине», — сказал он.
Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.