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В Польше рассказали, когда НАТО сможет выполнить требование Трампа

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Страны НАТО смогут выполнить требование избранного президента США Дональда Трампа повысить расходы на оборону до 5% ВВП через десять лет, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью газете Financial Times.

Источник: © РИА Новости

«(Достижение цели Трампа) займет еще десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель, потому что в противном случае некоторые страны продолжат спорить, действительно ли нужны дополнительные расходы», — заявил Косиняк-Камыш.

Министр национальной обороны Польши также исключил возможность отправки Польшей войск на Украину для укрепления потенциального прекращения огня.

«Когда появится мирный план, мы обсудим его, но приграничные государства — это не те, кто должен каким-либо образом появляться со своими войсками на Украине», — сказал он.

Ранее газета Financial Times сообщала, что команда Трампа заявила европейским чиновникам, что новая администрация будет требовать от членов НАТО увеличивать траты на оборону до 5% ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать нынешний показатель в 2%.

Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.

НАТО