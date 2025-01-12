В Польше рассказали, когда НАТО сможет выполнить требование Трампа

«(Достижение цели Трампа) займет еще десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за то, что он поставил действительно амбициозную цель, потому что в противном случае некоторые страны продолжат спорить, действительно ли нужны дополнительные расходы», — заявил Косиняк-Камыш.