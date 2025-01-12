Экс-глава ЦИК Ермошина сказала про железный характер, доставшийся от отца

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина в интервью телеканалу СТВ рассказала про железный характер, доставшийся ей от отца.
Ермошина, отвечая на вопрос журналиста про железный характер, отметила: он достался ей от отца, который был из казачьего рода.
— Поэтому я, можно сказать, по этой линии даже как бы казачка. Запорожская причем, не донская, — заметила экс-глава ЦИК Беларуси.
Она уточнила, говоря о том, как оказалась в Минске, что отец был военным и в какой-то момент его перевели из Украины. Сначала он был переведен в Слуцк, где она и родилась, а потом случился переезд в Бобруйск.
— Я, в общем-то, выросла в казармах Бобруйской крепости. И там, где происходил недавно «Марафон единства», то это места моего детства. Это рядом с Бобруйской крепостью, — сообщила Лидия Ермошина.
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