«От меня отказался садовник». Экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала о предателях в 2020 году

Журналист попросил Ермошину оценить ситуацию, сложившуюся в 2020 году. Он привел факт, что в Министерстве иностранных дел «очень много кто переобулся». Экс-глава ЦИК, комментируя сказанное, заметила, что данный факт указывает на то, что, вероятно, «не те люди были приняты на работ». Она обратила внимание на то, что речь идет о недостатках, в том числе, в кадровой политике, которая была.