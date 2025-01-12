«От меня отказался садовник». Экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина рассказала о предателях в 2020 году

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина в интервью СТВ рассказала, что от нее отказался садовник в 2020 году.
Экс-глава ЦИК, отвечая на вопрос журналиста, были ли в ее окружении предатели, сказала следующее:
— От меня отказался садовник. Тот, который приходил, косил мой участок и сажал растения, подстригал кусты. А так нет. У меня все мои знакомые, мои друзья, у меня нет других.
Журналист попросил Ермошину оценить ситуацию, сложившуюся в 2020 году. Он привел факт, что в Министерстве иностранных дел «очень много кто переобулся». Экс-глава ЦИК, комментируя сказанное, заметила, что данный факт указывает на то, что, вероятно, «не те люди были приняты на работ». Она обратила внимание на то, что речь идет о недостатках, в том числе, в кадровой политике, которая была.
— Я могу вам сказать, Центральная комиссия не знает фактов предательства и измены, — заявила Лидия Ермошина.
Она сообщила, что в ЦИК маленький и очень уязвимые коллектив, состоящий из обычных людей.
— Но никто из них никогда меня не предал и не подставил, — подчеркнула экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.
Ранее экс-глава ЦИК Лидия Ермошина сказала про железный характер, доставшийся от отца.
Тем временем министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий сказал о втором шансе для предателей.
Также мы писали, что акция в поддержку президента Беларуси прошла в Вене.