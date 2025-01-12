Экс-глава ЦИК Беларуси Ермошина дала оценку президентской кампании 2025 года

Экс-глава ЦИК напомнила, что было большое количество иностранных наблюдателей. Кроме того, впервые работали миссии, «которые вообще на нас учились работать». Речь идет про миссии СНГ, Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы. Также она сообщила, что много было из ОБСЕ, «оппозиция наша, так сказать, была весьма активна».