Экс-глава ЦИК Беларуси Ермошина дала оценку президентской кампании 2025 года

Экс-глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина в эфире СТВ дала оценку президентской кампании 2025 года.
Ермошина, на вопрос журналиста о том, как именно она оценивает электоральную кампанию, которая проходит в стране, ответила:
— Как спокойную, предсказуемую. Это самое мое любимое состояние. Чем мне дорога пенсия? Полной предсказуемостью.
Она пояснила, что ей известно, что случится завтра и после завтра, в том случае, если не заболеешь. По словам экс-главы ЦИК, электоральная кампания 2025 года является предсказуемой, заметив, что это самая лучшая ситуация.
— Потому что предсказуемость позволяет людям, которые делают это дело, работать в спокойном режиме, продумывать свои действия, меньше ошибаться, — подчеркнула Лидия Ермошина.
Вместе с тем она заметила, что данную кампанию сравнивают с 2015 годом.
— Наверное, да. Я бы сказала, что у нас и 2001 год был достаточно спокойный. И предсказуемый. Да, была борьба нешуточная.
Экс-глава ЦИК напомнила, что было большое количество иностранных наблюдателей. Кроме того, впервые работали миссии, «которые вообще на нас учились работать». Речь идет про миссии СНГ, Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы. Также она сообщила, что много было из ОБСЕ, «оппозиция наша, так сказать, была весьма активна».
— У нас было зарегистрировано порядка 26 инициативных групп. Еще 2001 год характеризуется откровенной массовой изменой некоторых соратников. Достаточно привести в пример посла Беларуси в Латвии господина Маринича.
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