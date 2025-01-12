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Узбекистан и Иран могут создать совместный комитет по туризму

Также стороны намерены расширить сотрудничество в рамках Юнеско.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В планах Узбекистана и Ирана создание совместного комитета по туризму, сообщает ИА «Дунё».

Детали взаимодействия обсудили посол Узбекистана Фариддин Насриев и министр культурного наследия, туризма и ремесленничества Ирана Сейед Реза Салехи Амири.

«В ходе встречи были также обсуждены вопросы создания узбекско-иранского совместного комитета по туризму и расширения сотрудничества в рамках ЮНЕСКО», — говорится в сообщении.

По словам министра, президент Ирана уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Узбекистаном в сфере туризма, в частности, увеличению взаимного потока туристов.

Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологий.

Кроме того, иранская сторона пригласила представителей туристической отрасли РУз принять участие в 18-й Международной туристической выставке, которая пройдет 11—14 февраля этого года в Тегеране.

туризм и отдых