Экс-посол Макфол назвал позорным решение компаний из США платить налоги в России

Решение 123 крупных американских компаний остаться в России и платить налоги «абсолютно позорно», заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Он добавил, что «пока еще не поздно сделать правильный выбор», и подчеркнул, что, оставшись в РФ, компании косвенно поддерживают военную операцию на Украине. Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россию покинули примерно 25% западных компаний, хотя «мы их не выгоняли». Сколько потеряли иностранные компании, покинувшие российский рынок, — в материале «Газеты.Ru».