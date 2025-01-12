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В Дохе переговоры по заложникам в Газе начнутся 12 января

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Израильская делегация прибыла в Катар для переговоров по сделке об освобождении удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников. Об этом заявил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, отметив, что переговоры начнутся 12 января.

Источник: Reuters

«Израильская делегация прибыла в Доху, столицу Катара», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

«Переговоры [по сделке по освобождению заложников] начнутся сегодня (12 января — прим. ТАСС)», — добавил Гендельман.

дипломатия