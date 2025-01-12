В Дохе переговоры по заложникам в Газе начнутся 12 января

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Израильская делегация прибыла в Катар для переговоров по сделке об освобождении удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников. Об этом заявил ТАСС советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман, отметив, что переговоры начнутся 12 января.