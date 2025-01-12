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Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Москву

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вице-спикер Национального совета (однопалатный парламент) Словакии Андрей Данко прилетел в Москву. Его борт приземлился в аэропорту Внуково, сообщил ТАСС представитель делегации Петер Гашпар.

Источник: AP 2024

«Только приземлились», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Парламентская делегация вылетела из Братиславы в Москву незадолго до полудня. Польша отказалась пропустить авиарейс через свою территорию.

По его словам, в понедельник Данко, а также вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Во вторник у них также запланирована встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В состав делегации вошли глава комитета Национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности словацкого парламента Рихард Глык, депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. В рамках визита, который завершится 15 января, намечены мероприятия на уровне глав комитетов словацкого парламента, Госдумы и Совета Федерации.