Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Москву

«Только приземлились», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Парламентская делегация вылетела из Братиславы в Москву незадолго до полудня. Польша отказалась пропустить авиарейс через свою территорию.
По его словам, в понедельник Данко, а также вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Во вторник у них также запланирована встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
В состав делегации вошли глава комитета Национального совета по международным делам Мариан Кери, глава комитета по обороне и безопасности словацкого парламента Рихард Глык, депутаты Ян Мажгут и Адам Лучанский. В рамках визита, который завершится 15 января, намечены мероприятия на уровне глав комитетов словацкого парламента, Госдумы и Совета Федерации.