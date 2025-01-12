Вице-спикер парламента Словакии прибыл в Москву

По его словам, в понедельник Данко, а также вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар встретятся с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Во вторник у них также запланирована встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.