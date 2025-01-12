Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзита

По словам Фицо, на встречах с украинским премьером Денисом Шмыгалем они «ничем другим, кроме обеспечения транзита газа через восточного соседа, не занимались». На декабрьских переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Москве Фицо хотел получить ответ на два вопроса: «Готова ли российская сторона продолжать выполнять обязательства по договору между Словакией и Россией? Готовы ли вы продолжить транзит газа через Украину в Европу?» Путин в обоих случаях ответил утвердительно, сказал премьер, добавив, что «президент Зеленский все остановил».