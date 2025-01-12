Словацкой делегации не разрешили лететь в Россию через Польшу

До этого словацкое издание Standard писало, что Данко обратился к главе словацкого парламента Петеру Жиге с просьбой одобрить его поездку в Москву в январе 2025 года. По словам Данко, визит в РФ планирует осуществить за свой счет. Перед этим он получил официальное приглашение от Володина. Как сообщает СМИ, на переговорах в России Данко хотел бы обсудить поставки энергоресурсов и «помощь Словацкой республике, особенно в зимнее время».