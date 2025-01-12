Жители Одессы вышли на пикет, требуя восстановить памятник Высоцкому

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Жители Одессы вышли на пикет с требованием восстановить памятник советскому поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому, сообщил телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
«Возле горсовета в Одессе состоялся немноголюдный пикет. Его участники требуют восстановить памятник советскому актеру и певцу Владимиру Высоцкому, который демонтировали», — говорится в публикации.
На опубликованных фотографиях видно, что участники акции держат в руках плакаты с надписями: «Позор», «Никто не заставит одесситов забыть славную историю города».
О том, что установленный возле Одесской киностудии монумент демонтировали, издание «Страна.ua» сообщило 31 декабря.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.