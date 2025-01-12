Развожаев назвал одну из главных сложностей в борьбе с мазутом

«Одна из самых сложных работ сейчас — это вывоз мешков с загрязненным грунтом с труднодоступных пляжей, куда добраться можно только по морю, и когда море это позволяет», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По данным МЧС, в Севастополе в воскресенье, 12 января, в течение дня фиксировался северный ветер 7−12 м/с. В этих условиях, по словам губернатора, для вывоза с пляжей замазученного грунта, собранного в мешки, сегодня удалось использовать катер.
С его помощью спасательная служба Севастополя перевезла в общей сложности 110 мешков: 60 — с пляжа «Баунти» и 50 — с пляжа «Царский», оба они расположены в районе мыса Фиолент.
«Основной массив мешков вывезен. В Каче тоже продолжается работа: волонтеры и спортсмены из Федерации бокса продолжают выносить с пляжей Качи тяжелые мешки с грязным грунтом в лодки. Объем работы там большой: собрано почти 500 мешков с загрязненным грунтом», — добавил глава города.
Ранее заместитель начальника по оперативной работе Спасательной службы Севастополя Сергей Струков рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что мешки с загрязненным грунтом собираются до веса 10 −15 килограммов максимум, чтобы потом их было удобно грузить в лодки, на которых все вывозится в Балаклаву. Там, по словам Струкова, их забирает организация, которая занимается конкретно утилизацией отходов.
Ранее Развожаев сообщил, что за пятницу, 10 января, с пляжа «Звездный берег» в курортном поселке Орловка и пляжа «Парк Победы» суммарно вывезли для утилизации 5,4 тонны загрязненного мазутом грунта. А в субботу, 11 января, только с пляжей Качи на Северной стороне Севастополя его вывезли почти полтонны. За все время работ на разных участках береговой линии города вывезено уже 148,63 тонны замазученного грунта.
Помимо уже привычного сбора загрязненного грунта, на пляжах стали растягивать сетки для сбора мазута. По словам губернатора, спасательная служба закупила около 700 метров такой сетки, и, если метод покажет актуальность и эффективность, приобретет больше.