Развожаев назвал одну из главных сложностей в борьбе с мазутом

Ранее Развожаев сообщил, что за пятницу, 10 января, с пляжа «Звездный берег» в курортном поселке Орловка и пляжа «Парк Победы» суммарно вывезли для утилизации 5,4 тонны загрязненного мазутом грунта. А в субботу, 11 января, только с пляжей Качи на Северной стороне Севастополя его вывезли почти полтонны. За все время работ на разных участках береговой линии города вывезено уже 148,63 тонны замазученного грунта.