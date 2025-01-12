Советник Трампа сообщил о подготовке его встречи с Путиным

«Подготовка уже идет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»), не уточнив сроки и формат встречи с Путиным. В ответ на вопрос о трехсторонней встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского он заявил об отсутствии «точных рамок для этого». Уолтц также допустил телефонный разговор Путина и Трампа «в ближайшие дни или недели». «Это будет шаг, который мы сначала сделаем, а дальше мы будем действовать», — уточнил он.
С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной. Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы.
Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с Путиным, в том числе чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. 10 января Трамп заявил, что Путин выразил желание провести встречу с ним, и сейчас к ней идет подготовка. В Кремле за день до этого, 9 января, отмечали, что не получали никаких запросов со стороны Трампа по поводу разговора с Путиным.
Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он.
Место и время возможных переговоров пока не обсуждалось. Готовность принять саммит на высшем уровне выражала Швейцария. Именно там, в Женеве, в 2021 году в последний раз проходили переговоры российского и американского лидеров. Беседа Байдена и Путина продлилась почти 4 часа.
Материал дополняется