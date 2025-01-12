Советник Трампа сообщил о подготовке его встречи с Путиным

«Подготовка уже идет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»), не уточнив сроки и формат встречи с Путиным. В ответ на вопрос о трехсторонней встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского он заявил об отсутствии «точных рамок для этого». Уолтц также допустил телефонный разговор Путина и Трампа «в ближайшие дни или недели». «Это будет шаг, который мы сначала сделаем, а дальше мы будем действовать», — уточнил он.