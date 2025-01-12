В Молдавии заявили о гуманитарном кризисе в регионе

КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционной партии коммунистов Константин Старыш на заседании Партии Европейских Левых (ПЕЛ) в Берлине заявил о гуманитарном кризисе в регионе из-за прекращения транзита газа через Украину.
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря 2024 года в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря того же года был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
«Прекращение транзита газа через Украину довело Приднестровье до гуманитарной катастрофы: нет света, воды, тепла! Школы закрыты, детские сады не работают. На правом берегу тарифы взлетают, инфляция растет. Сколько людей не переживут эту зиму», — сказал Старыш, выступление которого транслировалось в Telegram-каналах местных СМИ.
Политик выразил сожаление, что Еврокомиссия поддерживает блокировку транзита, тогда как Кишинёв воздерживается от переговоров с Киевом.
«Мы, разумеется, всё понимаем о международной солидарности. Но иногда властям Молдавии следует проявлять её с собственным народом», — добавил Старыш.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что идут сложные переговоры о поставках газа.