Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии и на Украине.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсудив с ним ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«Сегодня (12 января — ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сообщил собеседник агентства.

В ходе беседы обсуждались события в Сирии, энергетическая безопасность и ситуация на Украине, уточнил источник.

Лавров Сергей