Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсудив с ним ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.