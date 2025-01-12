Лавров обсудил Украину с главой МИД Турции

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсудив с ним ситуацию в Сирии и на Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
«Сегодня (12 января — ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — сообщил собеседник агентства.
В ходе беседы обсуждались события в Сирии, энергетическая безопасность и ситуация на Украине, уточнил источник.