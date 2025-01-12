В последние годы в Молдавии было установлено несколько памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне нацистской Германии, особенно в связи с годовщинами событий Второй мировой войны. Такие памятники появились в Кишиневе, Фалештах и других населенных пунктах, зачастую с участием представителей румынского посольства и молдавских официальных лиц. Открытие памятников сопровождается церемониями с участием почетного караула. В стране такие действия вызывают критику из-за связи румынских военных с нацистской Германией и преступлениями против мирных граждан Молдавии в годы войны.