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Советник Трампа назвал условие для заключения сделки по Украине

По мнению избранного американского президента Дональда Трампа, достичь сделки по украинскому вопросу нельзя без диалога с Москвой и Киевом. Об этом в эфире телеканала ABC заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

Источник: Reuters

«С точки зрения президента Трампа, невозможно заключить сделку, если нет какого-либо диалога и отношений с другой стороной. Мы обязательно будем работать над этим в предстоящие месяцы», — разъяснил Уолц.

10 января Трамп сообщил, что Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января. Президент РФ ранее заявлял о своей готовности встретиться, но не уточнял дату. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал планы Трампа встретиться с Путиным. В то же время он отметил важность того, чтобы суверенитет Украины не ставился под сомнение.

Трамп Дональд