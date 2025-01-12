Советник Трампа назвал условие для заключения сделки по Украине

10 января Трамп сообщил, что Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине, но переговоры состоятся только после его инаугурации 20 января. Президент РФ ранее заявлял о своей готовности встретиться, но не уточнял дату. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».