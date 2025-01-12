Уолтц: Трамп не будет исключать военный вариант решения вопроса с Гренландией

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп не будет полностью исключать какие-либо варианты, в том числе и военный, для решения вопроса с Гренландией. Об этом заявил будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.
«Президент Трамп всегда оставляет доступными все варианты, — сказал он в интервью телеканалу ABC News в ответ на вопрос о возможности применения военной силы для разрешения ситуации с датской автономией. — Есть ряд способов, которые мы можем использовать, чтобы изменить существующие соглашения. Мы слышим от жителей Гренландии, что они продвигают вопрос независимости, что открывает множество других возможностей, однако президент Трамп, в отличие от своего предшественника, не собирается исключать какие-либо варианты».
7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для защиты от китайской и российской угроз. Еще в 2019 году во время своего первого президентского срока он говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Как и тогда, власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности этой идеи. Кроме того, Трамп активно продвигает идею присоединения Канады к США на правах 51-го штата.