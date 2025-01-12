В команде Трампа назвали нереалистичным возврат территорий Украине

В мае старший советник избранного президента Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация Белого дома больше не считает своей целью возвращение Крыма Украине и посоветовал Киеву «забыть о нем». В то же время в команде Трампа позднее дезавуировали слова Ланзы, указав, что он не говорил от лица избранного президента.