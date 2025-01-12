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В команде Трампа назвали нереалистичным возврат территорий Украине

Избранный президент США Дональд Трамп признает нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, это начинают понимать и другие, заявил советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала ABC.

Источник: AP 2024

«Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает её признавать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Также он отметил, что новая американская администрация настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет.

В мае старший советник избранного президента Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация Белого дома больше не считает своей целью возвращение Крыма Украине и посоветовал Киеву «забыть о нем». В то же время в команде Трампа позднее дезавуировали слова Ланзы, указав, что он не говорил от лица избранного президента.

Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей, учитывающие сложившиеся «на земле» реалии, заявлял в конце октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Среди условий президент, в частности, назвал полный вывод войск Вооруженных сил Украины из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Трамп Дональд