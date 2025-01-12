АдГ утвердила программу с отказом от антироссийских санкций

АдГ утвердила предвыборную программу к концу своего двухдневного съезда в городе Риза. Без изменений были приняты пункты, в которых прописаны ужесточение миграционной политики, отказ от евро и выход из ЕС, а также стремление к «основанным на интересах отношениям с ведущими мировыми державами», среди которых названы США, Китай и Россия.
Партия выступает за пребывание Германии в НАТО «до тех пор, пока не будет создан независимый и эффективный европейский военный союз». Придя к власти, партия отменила бы участие страны в экономических санкциях против России и планы уходящего правительства разместить американские ракеты средней дальности в стране. Украина же, по мнению АдГ, должна стать «нейтральным государством вне НАТО и Европейского союза».
АдГ ранее в субботу не стала включать в предвыборную программу предложенный депутатом бундестага Альбрехтом Глазером пункт с осуждением России и проводимой ею специальной военной операции на Украине.
Согласно данным недавнего опроса института INSA для издания Bild, рейтинг партии «Альтернатива для Германии» вырос на 2 процентных пункта до 22% менее чем за полтора месяца до досрочных парламентских выборов. На первом месте по-прежнему оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), но его рейтинг снизился на 1 процентный пункт до 30%. На втором месте социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) с 16% опрошенных.
Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля.