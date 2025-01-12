АдГ утвердила программу с отказом от антироссийских санкций

АдГ утвердила предвыборную программу к концу своего двухдневного съезда в городе Риза. Без изменений были приняты пункты, в которых прописаны ужесточение миграционной политики, отказ от евро и выход из ЕС, а также стремление к «основанным на интересах отношениям с ведущими мировыми державами», среди которых названы США, Китай и Россия.