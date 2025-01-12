Опубликовано архивное видео прямой линии Путина с украинцами

Ранее, 22 декабря 2024 года, в Кремле прошли переговоры Путина и премьер-министра Словакии. Фицо назвал свой визит в Россию реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) о прекращении транзита российского газа в Европу. Украинский конфликт был одной из тем встречи.