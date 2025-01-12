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Опубликовано архивное видео прямой линии Путина с украинцами

Журналист Павел Зарубин 12 января опубликовал в Telegram-канале кадры прямой линии президента России Владимира Путина с украинцами, которая состоялась в 2004 году.

Согласно видеоролику, российский лидер посетил Киев, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 60-летию освобождения страны от фашистских захватчиков. Тогда под залп салютов он пообщался с гражданами Украины, в том числе с журналистами.

Прямая линия с украинским народом состоялась 26 октября 2004 года.

Ранее, 22 декабря 2024 года, в Кремле прошли переговоры Путина и премьер-министра Словакии. Фицо назвал свой визит в Россию реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) о прекращении транзита российского газа в Европу. Украинский конфликт был одной из тем встречи.

Позже президент РФ поделился, что в ходе визита в Москву Фицо предложил сделать Словакию переговорной площадкой по Украине. Российская сторона не против такого сценария, уточнил глава государства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Путин Владимир