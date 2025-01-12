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Маск назвал причиной пожаров в Калифорнии плохое руководство

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Климатические изменения не являются первопричиной ситуации с лесными пожарами в штате Калифорния, вина лежит на местных властях, которые не занимаются профилактическими мерами и принимают неверные решения. Такое мнение выразил Илон Маск.

Источник: Reuters

«Если бы объяснение [возникновения пожаров] климатическими изменениями было правдой, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно в два раза больше пожаров и сгоревших домов. Изменения климата происходят, однако медленно. Проблема с Лос-Анджелесом состоит в том, что там не смогли создать противопожарные заграждения и убрать валежник, это наложилось на неспособность обеспечить подачу воды и ужасно неумелое руководство на уровне штата, округа и города», — написал Маск в X.

В ходе первых дней борьбы с бедствием в округе Лос-Анджелес пожарные столкнулись с острой проблемой с водоснабжением. Как сообщала газета The New York Post, местные власти в этом году сократили бюджет пожарной службы на $17,6 млн, перераспределив средства в основном на программы помощи бездомным.

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