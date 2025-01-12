Маск назвал причиной пожаров в Калифорнии плохое руководство

«Если бы объяснение [возникновения пожаров] климатическими изменениями было правдой, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно в два раза больше пожаров и сгоревших домов. Изменения климата происходят, однако медленно. Проблема с Лос-Анджелесом состоит в том, что там не смогли создать противопожарные заграждения и убрать валежник, это наложилось на неспособность обеспечить подачу воды и ужасно неумелое руководство на уровне штата, округа и города», — написал Маск в X.