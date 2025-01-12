Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МО Польши рекомендовал «не летать в Москву»

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш посоветовал «не летать в Москву» из-за отказа разрешить пролет спецборта с парламентской делегацией Словакии через воздушное пространство в столицу РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», — так ответил политик на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в Щецине в эфире телеканала TVP Info. По словам Косиняка-Камыша, отношения Варшавы и Братиславы развиваются хорошо. Министр отметил, что страны в скором времени планируют подписать соглашение о сотрудничестве оборонно-промышленных комплексов.

12 января вице-спикер Национального совета (однопалатный парламент) Словакии Андрей Данко прилетел в Москву. Парламентская делегация вылетела из Братиславы в Москву незадолго до полудня. Польша отказалась пропустить авиарейс через свою территорию, поэтому спецборт проследовал через Чехию и Германию, подтвердил ТАСС представитель делегации Петер Гашпар.