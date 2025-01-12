Глава МО Польши рекомендовал «не летать в Москву»

«Если вести речь о направлении полетов, то я бы рекомендовал, однако, полет в Варшаву, а не в Москву», — так ответил политик на соответствующий вопрос журналиста на брифинге в Щецине в эфире телеканала TVP Info. По словам Косиняка-Камыша, отношения Варшавы и Братиславы развиваются хорошо. Министр отметил, что страны в скором времени планируют подписать соглашение о сотрудничестве оборонно-промышленных комплексов.