Советник Трампа Уолтц: разговор с Путиным может состояться в ближайшие дни

Запад изменил отношение к украинскому конфликту, заявил советник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц. В команде республиканца понимают — достижение мира без диалога с Россией невозможно, поэтому уже начали готовиться к переговорам с Владимиром Путиным. По словам Уолтца, ВСУ нужно снижать мобилизационный возраст, но даже так Украина не сможет вернуть утраченные территории. О чем еще говорил советник Трампа — в материале «Газеты.Ru».