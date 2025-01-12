Вагенкнехт назвала санкции против РФ попытками обогатить американские компании

Власти США расширили санкции против ряда российских корпораций и их руководителей 10 января. В список попали «Газпром нефть» и ее глава Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», а также глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов. Кроме того, ограничения ввели в отношении гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. В перечень также внесли среднетоннажный завод «Газпрома» по сжижению природного газа на побережье Балтики «Газпром СПГ Портовая».