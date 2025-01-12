Вагенкнехт назвала санкции против РФ попытками обогатить американские компании

По ее словам, ограничения не имеют никакого отношения к конфликту на Украине и не оказывают на него какое-либо влияние.
«[Санкции] Это просто программа экономического стимулирования экономики США и убийственная программа для немецких и европейских компаний», — цитирует ее ARD.
При этом, по словам Вагенкнехт, ограничения против России в том числе не имеют ничего общего с моралью, правами человека и любовью к миру.
Она добавила, что уже наступило время остановить гонку вооружений для сохранения мира. Политик уточнила, что нельзя поддерживать санкционную политику против РФ и Китая, если немцы хотят, «чтобы страна встала на ноги».
Кроме того, политик призвала не следовать международной идеологии и возобновить поставки газа в Германию независимо от того, будет это российский или американский ресурс.
Ранее в этот день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет санкций США против РФ создаст серьезные проблемы в области энергетики для Центральной Европы. По его словам, Будапешт будет работать с партнерами, чтобы санкции несильно повысили стоимость на топливо.
Власти США расширили санкции против ряда российских корпораций и их руководителей 10 января. В список попали «Газпром нефть» и ее глава Александр Дюков, «Сургутнефтегаз», а также глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов. Кроме того, ограничения ввели в отношении гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. В перечень также внесли среднетоннажный завод «Газпрома» по сжижению природного газа на побережье Балтики «Газпром СПГ Портовая».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые меры США против РФ, заявила «Известиям», что еще действующий президент США Джо Байден таким образом собирается «не оставить след в истории», а «только наследить» перед своим уходом. Позднее МИД РФ заявил, что действия Вашингтона по введению новых антироссийских санкций не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.