Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в Сербии

12 января советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что подготовка к встрече идет (об этом же два дня назад говорил и сам избранный президент), а «в ближайшие дни или недели» лидеры могут поговорить по телефону. От того, как пройдет беседа, будет зависеть формат переговоров, отметил Уолтц. Трамп указывал при этом, что считает возможными контакты с Путиным только после своей инаугурации 20 января.