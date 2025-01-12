Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в Сербии

Сербия готова стать площадкой для переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил Pink TV сербский лидер Александр Вучич.
«Я никогда не ввязывался в мировые проблемы, но Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президента России и президента Америки. Мы полностью готовы гарантировать безопасность обоих президентов», — сказал Вучич (цитата по RTS).
По словам президента, Трамп «пользуется наибольшим доверием в Европе со стороны сербского народа», и Путин также очень популярен в стране. «Итак, я думаю, что это место на земном шаре, которое чрезвычайно бы им подошло», — добавил Вучич.
12 января советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что подготовка к встрече идет (об этом же два дня назад говорил и сам избранный президент), а «в ближайшие дни или недели» лидеры могут поговорить по телефону. От того, как пройдет беседа, будет зависеть формат переговоров, отметил Уолтц. Трамп указывал при этом, что считает возможными контакты с Путиным только после своей инаугурации 20 января.
В Кремле, комментируя слова республиканца, напомнили о словах Путина об открытости к контактам с иностранными лидерами. «По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, уже будут какие-то движения», — допускал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Готовность принять встречу Трампа и Путина выразили и в Швейцарии.