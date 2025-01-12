Захарова отреагировала на сообщения украинских СМИ о коме Кеосаяна

«Бандеровская медиа обслуга уже дней пять пережёвывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережёвывает, давится, извергает и снова пережёвывает. Ничего более саморазоблачительного для этих упырей и придумать невозможно. Но удивительнее другое. Вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово “карма”, — написала она.