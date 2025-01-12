Захарова отреагировала на сообщения украинских СМИ о коме Кеосаяна

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.
«Бандеровская медиа обслуга уже дней пять пережёвывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережёвывает, давится, извергает и снова пережёвывает. Ничего более саморазоблачительного для этих упырей и придумать невозможно. Но удивительнее другое. Вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово “карма”, — написала она.
«Евреи, обвешенные звездами Давида, не посещающие синагоги, каббалисты-атеисты, перевязанные красными ниточками на всякий случай, как бы христиане, злословящие и злорадствующие, и всякие разные другие заголосили про то, про что истинные буддисты всегда молчат — про карму», — рассказала Захарова.
Она добавила, что украинские СМИ рассуждают на тему кармы абсолютно серьёзно, без тени сомнения, отметив, что им уже давно всё равно, что они выглядят невероятно глупо и обличают свою необразованность.