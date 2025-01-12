Белый дом заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины

«Хорошая сделка включает в себя то, что Украина сама принимает решения о своей территории, своем народе и своей свободе, а не позволяет другим, включая Соединенные Штаты, навязывать эти решения», — сказал Салливан в эфире CNN (цитата по «РИА Новости»).
Летом 2024 года президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вернуть Украине потерянные территории может помочь дипломатия, а не сила. Он также заявил, что весь мир должен оказать давление на правительство России, чтобы вынудить его начать переговоры. Осенью 2022 года в состав России по итогам референдумов вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.