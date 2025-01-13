Глава МЧС Александр Куренков обозначил сложности в сборе мазута возле «Волгонефть-239»

Сегодня Александр Куренков вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым побывали на Тамани, где стоит на мели танкер, а также посетили пункт временного размещения замазученного грунта в хуторе Воскресенский. Сейчас туда свезли уже 120 тысяч тонн песка с нефтепродуктами. Сэкономить резервы площадки и сохранить уникальные дюны Анапы можно будет, если отсеивать мазут от песка прямо на побережье. Этот вопрос сегодня также обсуждали на заседании правительственной комиссии.