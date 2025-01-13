Глава МЧС Александр Куренков обозначил сложности в сборе мазута возле «Волгонефть-239»

Сварочные работы на корме танкера «Волгонефть-239» невозможно начать проводить, так как вплотную к борту находится мазут. Об этом 12 января сказал глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии, посвященной ликвидации экологической катастрофы.
Куренков поручил «всеми способами» очистить воду, что водолазы со сварочным оборудованием могли подойти к судну и заварить имеющиеся щели.
Одновременно с этим нужно организовать подъезд к танкеру со стороны порта. Вечером 12 января оперштаб Краснодарского края отчитался, что осталось проложить 200 метров дороги. Работы ведутся круглосуточно.
После того, как сварочные работы будут завершены, можно будет начать откачивать мазут с кормовой части судна.
Сегодня Александр Куренков вместе с губернатором Вениамином Кондратьевым побывали на Тамани, где стоит на мели танкер, а также посетили пункт временного размещения замазученного грунта в хуторе Воскресенский. Сейчас туда свезли уже 120 тысяч тонн песка с нефтепродуктами. Сэкономить резервы площадки и сохранить уникальные дюны Анапы можно будет, если отсеивать мазут от песка прямо на побережье. Этот вопрос сегодня также обсуждали на заседании правительственной комиссии.
По данным оперштаба Кубани, незначительные выбросы мазута обнаружили сегодня на 9 из 41 участка пляжей. Большинство из них уже ликвидировали, заверили чиновники.
Однако ближайшей ночью ожидается шторм в Черном море.
Кроме того, как ранее сообщал «Югополис», вечером 12 января, недалеко от места крушения судов в Керченском проливе произошло землетрясение. Его последствия еще только предстоит установить.