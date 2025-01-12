Россия и Турция предупредили о рисках энергетической безопасности

Телефонный разговор состоялся вскоре после остановки транзита российского газа в Европу через Украину в связи с истечением пятилетнего срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом». Москва выражала готовность продлить соглашение, но Киев отказался. Минэнерго Украины называло остановку транзита «историческим событием», президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе.