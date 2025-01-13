Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа

Кроме того, в сентябре между Сербией и Азербайджаном был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере зеленой энергетики, а газовые компании «Србиягаз» и SOCAR заключили соглашение по поставкам. С 1 ноября до завершения отопительного сезона Сербия должна ежедневно получать не менее миллиона кубометров азербайджанского газа. Также в будущем рассматривается совместный проект строительства газовой электростанции неподалеку от города Ниш.