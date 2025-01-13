Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа

«Наши азербайджанские друзья и партнеры предупредили нас: из-за форс-мажорных обстоятельств и трудностей, возникших на месторождении Шах-Дениз, поставки газа объемом 1,7 млн кубометров в сутки, которые мы получали ранее, временно приостановлены. Вообще, срок восстановления поставок остается неопределенным», — заявил сербский лидер.
Президент Сербии также указал на другую проблему, связанную с санкциями, которые Вашингтон ввел против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). По его словам, это стало одной из главных тем переговоров с Верма. Вучич отметил, что многим его действия казались неразумными, но теперь стало очевидно, что решение усиленно пополнять стратегические запасы газа оказалось дальновидным шагом.
Он подчеркнул, что в зимний период расход всегда возрастает, но заверил, что страна не столкнется с нехваткой ни газа, ни нефти.
Основным поставщиком газа в Сербию, как и ранее, является российский «Газпром». Топливо поступает через газопровод «Турецкий поток» по территории Болгарии. Нынешний отопительный сезон проходит по договору с пропорцией 6+2+3 млн кубометров газа в сутки, которую в Белграде считают оптимальной. Весной стороны планируют продлить контракт, а в ближайшие годы объем поставок планируется увеличить до 4 млрд кубометров ежегодно.
Кроме того, в сентябре между Сербией и Азербайджаном был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере зеленой энергетики, а газовые компании «Србиягаз» и SOCAR заключили соглашение по поставкам. С 1 ноября до завершения отопительного сезона Сербия должна ежедневно получать не менее миллиона кубометров азербайджанского газа. Также в будущем рассматривается совместный проект строительства газовой электростанции неподалеку от города Ниш.